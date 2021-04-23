نبيلة عبيد تنعي الموسيقار خالد الأمير.. بهذه الكلمات

المستقلة/- منى شعلان/ نعت الفنانة المصرية نبيلة عبيد ، الموسيقار الكبير خالد الأمير الذي رحل في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ80 عامًا.

وكتبت عبيد، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام :”الموسيقار خالد الأمير.. وداعا صاحب أشهر الألحان والأغنيات ومن بينها رقصة الفرح في فيلم الراقصة والسياسي.. الأيقونة الموسيقية التي عشقها الناس.. البقاء لله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه”.

وقالت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها: “تنعي نقابة الموسيقيين برئاسة النقيب هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة رحيل الموسيقار خالد الأمير الذي رحل صباح اليوم عن عالمنا، بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي، عن عمر يناهز الـ ٨٠ عاما وتم الدفن في مقابر العائلة”.

الموسيقار خالد الأمير قدم العديد من الألحان التي مازالت عالقة فى أذهان الكثيرين، أبرزها أغنية لشادية “اتعودت عليك” للشاعر عبدالوهاب محمد، “الحب الحقيقي” للشاعر صلاح فايز، و”لو القلوب”.

وغنى المطرب هانى شاكر من ألحانه “كده برضه يا قمر، طول عمرى استلطفك، نسيانك صعب اكيد، باقولك، إديني عمر تاني”.

وغنت من ألحانه المطربة مها صبري من نظم مأمون الشناوى “واحشني كلامك”، وغنى المطرب محرم فؤاد من ألحانه أغنية “قوم يا شوق ننام” ثم “صحى الاشواق وتعالى قابلني”.

قدم موسيقاه لسعاد محمد في أغنيات “اتحداك”، “وحشتني”، وتغنى الكثير من المطربين والمطربات من ألحانه ومنهم “هدى سلطان، أصالة، ميادة الحناوي، ونجاح سلام”، كما قدم ألحانه للمسرح وغنى له فؤاد المهندس وشويكار أكثر من 12 لحنا.

 

 

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