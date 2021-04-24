نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلادها ابنتها إيلا: يا أجمل إنجازاتي

المستقلة/- منى شعلان/ شاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها ومتابعيها صورة من احتفالها بعيد ميلاد ابنتها “إيلا”، برفقة زوجها فادى الهاشم وبناتها وسط أجواء عائلية، وذلك عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وعلقت نانسي عجرم على الصورة، قائلة: “عيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد عليّ ضلّ حدك لآخر العمر دعم، خْيال، و سند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني! Happy Birthday Ella”.

يذكر أن آخر أعمال النجمة اللبنانية نانسي عجرم أغنية “أمى”، والتي طرحتها احتفالاً بعيد الأم في مارس الماضى والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربى، وتظهر والدة النجمة اللبنانية معها فى الكليب، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

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