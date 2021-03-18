ناد مصري يشكو من “السحر” في بطولة أفريقية

المستقلة/- قرر نادي بيراميدز المصري تقديم شكوى رسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد نادي نامونجو التنزاني، بسبب تعرض الفريق لموقف تم وصفه بـ”السيئ” قبل لقاء الفريقين في الكونفدرالية.

وأشار بيراميدز إلى أن إدارة النادي فوجئت برش مسحوق أبيض على ملابس اللاعبين، قبل وصولهم إلى الملعب، وهو ما تسبب في إصابة اللاعبين بالحكة الشديدة، وهو ما أدى لربط تلك المادة بالسحر والشعوذة، المنتشرة في الدول الأفريقية.

وعلى الفور تحرك مسؤولي بعثة بيراميدز في تنزانيا، وقاموا بتقديم شكوى لمراقب المباراة والمنسق العام، حيث قاما بمعاينة غرفة تبديل الملابس، وتم التأكد من وجود المادة البيضاء على الملابس بالفعل.

وقامت بعثة بيراميدز بوضع الملابس في المياه من أجل تنظيفها من المادة البيضاء، قبل أن يتم وضعها على أرضية الملعب في أشعة الشمس من أجل التجفيف.

وتقدمت بعثة بيراميدز بشكوى رسمية لمسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، وذلك بهدف فتح تحقيق في الواقعة التي حدثت في تنزانيا.

وانتهت المباراة بفوز بيراميدز على مضيفه نامونجو بهدفين من دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وحقق بيراميدز انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ويتصدر ترتيب المجموعة الرابعة، متقدما بفارق الأهداف على وصيفه الرجاء الرياضي المغربي الذي تغلب بدوره على مضيفه نكانا الزامبي وبالنتيجة ذاتها بهدفين نظيفين.

بينما يحتل نامونجو ونكانا المركز الثالث والرابع على الترتيب من دون نقاط.

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