نادي الطلبة يلوح بتعليق نشاطاته

(المستقلة) لوحت إدارة نادي الطلبة باستعدادها لتعليق جميع النشاطات الرياضية، بعد أن أعلنت مؤخرا انسحابها من كأس العراق بسبب ما تعانيه من أزمة مالية خانقة.

وذكر علاء كاظم، رئيس الهيئة الإدارية للنادي، أن الطلبة يمر بأزمة مالية حقيقية ولم يتسلم أي مبلغ منذ العام السابق، مبينا أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت 50 مليون دينار فقط ، وهو مبلغ غير كاف لسد مستحقات اللاعبين وكادري التدريب والإداريين.

وأضاف كاظم: “الإدارة أبلغت اللاعبين باستعدادها لتعليق جميع النشاطات الرياضية والانسحاب من بطولة كأس العراق بسبب ما تعانيه من ضغوطات مالية خانقة”.

وتابع: “تم تبليغ إدارة النادي بالتعاقد مع لاعبين جدد أسوة بالأندية الجماهيرية، وبالفعل تم التعاقد حسب إمكانيات النادي”.

وواصل: “الإدارة استطاعت تسيير الأمور حتى وصول المبلغ، وعقدنا جلسة مع الكادر التدريبي واللاعبين وتبليغهم بدفع جزء من المستحقات لحين توفير التخصيص المالي”.

وتابع: “نادي الطلبة من الأندية المؤسساتية التي يعتمد تمويلها على وزارة التعليم العالي التي تعتبر المتنفس الوحيد للنادي، والإدارة بدورها طرحت جميع الحلول أمام الوزارة لتفادي الأزمة”.

وأتم: “الوزارة شكلت لجانا مالية ورقابية خاصة وتم تسليمهم العقود للاعبين من قبل إدارة النادي مطالبين بتسليم دفعة من مستحقاتهم المالية والباقي من الممكن تسليمه بعد 5 أشهر، ولكن دون جدوى”.