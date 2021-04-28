نادي الطلبة يعين مدربا جديدا

المستقلة/- قررت إدارة نادي الطلبة العراقي، مساء اليوم الأربعاء، إقالة المدرب حسن أحمد على خلفية النتائج السلبية، بعد الخسارة أمام النجف بهدفين دون رد في الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز.

وقال رياض هادي، المنسق الإعلامي للنادي: “الإدارة قدمت شكرها لحسن أحمد بعد أن أبلغته نهاية مشواره مع الفريق بعد النتائج السلبية في الجولات الأخيرة من الدوري”.

وأردف: “الإدارة قررت تعيين المدرب القدير ثائر جسام لقيادة الفريق في الجولات المقبلة، ويساعده على حسن وإبراهيم سالم، وسيباشر جسام في مهمته اعتبارا من غدا”.

يشار إلى أن الطلبة يحتل المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة في جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، وينافس للهروب من المناطق المهددة بالهبوط للدرجة الأولى.

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