نادي الطلبة يتحرك لفسخ عقد شركة الأضواء

المستقلة/- تسعى الإدارة المؤقتة لنادي الطلبة العراقي، الطرق القانونية لفسخ العقد المبرم، بين الإدارة السابقة وشركة الأضواء.

وقال مصدر داخل النادي في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن الإدارة المؤقتة اطلعت على بنود العقد مع شركة الأضواء، الذي يمتد لـ15 عاما، بأجور متدنية بلغت 300 مليون سنويا.

وأضاف: “المبلغ لا يتوازى مع حجم الطلبة وتاريخه، ناهيك عن الشروط التعجيزية التي تضمنها العقد”.

وأردف: “الإدارة المؤقتة درست العقد، ووجدت أن الشركة تفرض سطوتها بشكل كبير على النادي، وهناك شروط جزائية على كل بند، وكأن النادي ملك الشركة أو تحت تصرفها، وفق مبلغ رعاية زهيد جدا”.

وواصل: “التحكم في الظهور الإعلامي للأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، وزي الفريق، وتفاصيل أخرى، تشعرك كأن النادي بات أسيرا للشركة”.

وأتم: “لذا لا بد من إيجاد منفذ لفسخ التعاقد، خصوصا أن الإدارة السابقة أبرمته، دون الرجوع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجهة الراعية، والتي لديها قسم قانوني متمكن، وبالتالي إبرام العقد يعد خرقا، يجب أن يُحل بطريقة مثالية”.

يشار إلى أن عقد الطلبة مع شركة الأضواء للإعلام والإنتاج التلفزيوني، أبرمه الرئيس السابق للنادي، علاء كاظم.