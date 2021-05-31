نادين نسيب نجيم تحصل على الاقامة الذهبية من دولة الإمارات
المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن سعادتها البالغة بحصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات المتحدة ووجهت الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين.
وكتبت نادين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام قائلة”: أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين”.
وتابعت”: وشكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات، سعيدة جدا بوجودي في بلد الأمن والأمان”،
وفي سياق مختلف، شاركت نادين نسيب نجيم في الموسم الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل “عشرين عشرين”، وشاركها بطولته كلا من قصي خولي، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم، رولا بقسماتي، فادي إبراهيم، كارمن لبس، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.
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