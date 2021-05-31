نادين نسيب نجيم تحصل على الاقامة الذهبية من دولة الإمارات

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عن سعادتها البالغة بحصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات المتحدة ووجهت الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين.

وكتبت نادين عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات انستغرام قائلة”: أتقدم بخالص الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل الشكر والتقدير إلى هيئة الثقافة والفنون بدبي على دعمها للفنانين والمبدعين”.

وتابعت”: وشكر خاص للسيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على حرصهم الدائم بتكريم الشخصيات المؤثرة في كل المجالات، سعيدة جدا بوجودي في بلد الأمن والأمان”،

وفي سياق مختلف، شاركت نادين نسيب نجيم في الموسم الرمضاني الماضي 2021، بمسلسل “عشرين عشرين”، وشاركها بطولته كلا من قصي خولي، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم، رولا بقسماتي، فادي إبراهيم، كارمن لبس، رنده كعدي، فؤاد شرف الدين، تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

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