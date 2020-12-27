نائب يوضح مشكلة صرف الرواتب في حال لم يتم التصويت على الموازنة

نائب يوضح مشكلة صرف الرواتب في حال لم يتم التصويت على الموازنة

المستقلة /- اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان الحكومة امام لديها طريقان لصرف رواتب الموظفين للشهر المقبل في حال لم يتم التصويت على الموازنة خلال شهر كانون الثاني المقبل.

وقال كوجر في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “إقرار الموازنة قد يتأخر بحسب الأرقام والمعطيات التي تتضمنها، وبالتالي فأن شهر كانون الثاني المقبل قد لاتصرف رواتبه وفقا لقانون الموازنة الجديدة”.

وأضاف ان “امام الحكومة طريقان لصرف الرواتب اما من خلال اتباع النظام الدستوري 1/12 المعمول به في السنوات الماضية، او قيام وزير المالية عن طريق الصلاحية المخولة اليه باقتراض مبلغ بشكل مؤقت لصرف الرواتب”.

وبين ان “الحكومة لديها كامل الصلاحية لصرف الرواتب وفقا للنظام المذكور، او الاقتراض المؤقت لحين إقرار الموازنة، ليتم تحويل ذلك القرض في قانون الموازنة الى قرض دائمي مدرج في تلك الموازنة”.