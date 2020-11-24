نائب يقترح عقد جلسات مكاشفة مع الوزارات الغير منتجة

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المستقلة  / – طالبت اللجنة المالية في مجلس النواب الحكومة بعقد «جلسات مكاشفة» مع الوزارات لمعرفة الاشكالات التي تحول دون تحويلها الى مؤسسات «منتجة»، داعية الى «جدولة» تعظيم الإيرادات، وفق الورقة البيضاء.

وذكر عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، ان «الحكومة مقبلة على خطوات عملية لتحسين مستوى الوضع الاقتصادي”، داعيا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى عقد جلسات منفصلة مع الوزارات لمعرفة المشكلات التي تواجهها، وتحديد النفقات الفعلية، ومساءلتها عن اموال الواردات، ومفاصل الفساد».

وطالب كوجر الحكومة بـ«تحديد سقف زمني لـ«تعظيم الإيرادات» والبحث عن آليات لتحويل الوزارات من مستهلكة الى منتجة، والذهاب بها نحو الاستثمار الخارجي وتفعيل الانتاج المحلي والاستغناء عن الاستيراد».

وكانت اللجنة المالية قد وصفت «الورقة البيضاء» المقدمة من قبل الحكومة بأنها إصلاحية، الهدف منها تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات الموجودة في البلاد.
وتعد هذه الورقة خريطة طريق للاصلاح الاقتصادي للخروج من الازمة المالية التي يشهدها العراق بسبب كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.

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