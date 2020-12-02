نائب يحذر من عودة أزمة الرواتب اثر تأخير إرسال الموازنة

المستقلة /- دعا النائب منصور البعيجي الحكومة الى ارسال موازنة العام المقبل بااسرع وقت الى مجلس النواب وعدم تاخيرها كونها تاخرت كثيرا ولم يتبقى وقت لدى اللجنة المالية من اجل دراستها وعرضها امام مجلس النواب للتصويت عليها.

وقال البعيجي في بيان صحافي ان “الوضع العام للبلد لايتحمل تاخير اقرار موازنة العام المقبل خصوصا وان العام الحالي لم يتم فية اقرار الموازنة لذلك على الحكومة ان تقوم بارسال الموازنة وعدم المماطلة بتأخيرها”.

وأضاف “تحتاج اللجنة المالية مالايقل عن ٦٠ يوم لدراسة الموازنة لاننا داخل مجلس النواب لمنع اي هدر بالاموال وسنعمل على تمرير موازنة تراعي حقوق جميع المحافظات بالتساوي وحسب النسب السكانية والمحرومية لهذه المحافظات التي عانت الكثير”.

وتابع “على الحكومة ان تدرك جيدا اي هدر بالموازنة او تبويب لأي مبلغ ليس في مكانة لن يمرر بالموازنة وسيرفض من قبل مجلس النواب كما حصل مع قانون الاقتراض العام الذي قدمتة الحكومة وتم تخفيضة من قبل مجلس النواب”.

وأشار البعيجي الى ان “تأخير قانون الموازنة من اجل الضغط على البرلمان في تمريرها امر مستحيل ولن نسمح به وسنمرر موازنة تضمن الرواتب لجميع الموظفين والمتقاعدين ومراعاة الحقوق لكافة المحافظات العراقية وان تاخير ارسالها تتحمله الحكومة كونها لم ترسل الموازنة الى البرلمان الى الان”.