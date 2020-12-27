نائب يؤكد عدم وجود اي بوادر لتغيير وزاري مرتقب

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي ” ان الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بحاجة ماسة الى حلول جذرية تحمي المواطن وتعزز الايرادات”.

وقال العكيلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة :” ان اعضاء البرلمان يأملون باستضافة وزير المالية ، خلال ايام ، والذي تعد استضافته مهمة جدا لاستيضاح الامور وفهم مايدور من خطوات مالية واقتصادية”.

واضاف :” ان الاستضافة حق الشعب وليس حق البرلمان ،وبالتالي ننتظر حضوره لتفسير مايحدث “.

وعن مايدور حول التغيير الوزاري اوضح انه :” لاتفاصيل محددة ولا بوادر لحد الان للتغيير الوزاري ” .

وبرزت خلال الايام الماضية انباء عن تغيير وزاري مرتقب قد يشمل 5 وزارات لامتصاص غضب الشارع بعد الانخفاض المفاجئ لقيمة الدينار قياسا للعملات الاجنبية ، والذي ادى الى ارتفاع متسارع باسعار المواد كافة خاصة الاساسية منها.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الاعرجي : البنك الدولي طلب من العراق رفع صرف الدولار الى 1660 دينار

اخر الاخبار

غرق سفينة إيرانية على متنها 7 أشخاص في مضيق هرمز

اخر الاخبار

المالية النيابية تزف بشرى سارة بشأن رواتب الموظفين

اخر الاخبار

وزير الدفاع يوافق على نظام البديلين لقطعات قيادة عمليات بغداد والمقر العام

اخر الاخبار

شاهد ما فعله تركي آل الشيخ عند تلقيه لقاح كورونا وأثار سخرية واسعة

اخر الاخبار

النزاهة توقف إجراءات تمليك عقار بيع بالمزايدة العلنية في ذي قار

اخر الاخبار

نائب يوضح مشكلة صرف الرواتب في حال لم يتم التصويت على الموازنة