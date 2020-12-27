نائب يؤكد عدم وجود اي بوادر لتغيير وزاري مرتقب

نائب يؤكد عدم وجود اي بوادر لتغيير وزاري مرتقب

المستقلة /- اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي ” ان الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد بحاجة ماسة الى حلول جذرية تحمي المواطن وتعزز الايرادات”.

وقال العكيلي في تصريح صحفي تابعته المستقلة :” ان اعضاء البرلمان يأملون باستضافة وزير المالية ، خلال ايام ، والذي تعد استضافته مهمة جدا لاستيضاح الامور وفهم مايدور من خطوات مالية واقتصادية”.

واضاف :” ان الاستضافة حق الشعب وليس حق البرلمان ،وبالتالي ننتظر حضوره لتفسير مايحدث “.

وعن مايدور حول التغيير الوزاري اوضح انه :” لاتفاصيل محددة ولا بوادر لحد الان للتغيير الوزاري ” .

وبرزت خلال الايام الماضية انباء عن تغيير وزاري مرتقب قد يشمل 5 وزارات لامتصاص غضب الشارع بعد الانخفاض المفاجئ لقيمة الدينار قياسا للعملات الاجنبية ، والذي ادى الى ارتفاع متسارع باسعار المواد كافة خاصة الاساسية منها.