نائب مستقل : الانتخابات ستتأجل لان الاحزاب ليس لديها جدية باجرائها

المستقلة /- اوضح النائب المستقل باسم خزعل، ان الانتخابات قد تتأجل عن الموعد المحدد لها من قبل الحكومة، لافتا الى ان الاحزاب لاتوجد لديها جدية باجراء الانتخابات فضلا عن عدم امتلاكها فكرة جدية للتفاوض حول تشكيل التحالفات.

وقال خزعل في تصريح صحفي تابعته المستقلة، ان “المفوضية مازالت غير جاهزة او مستعدة لاجراء الانتخابات، ومن المرجح انها لن تجرى في الموعد المحدد لها من قبل الحكومة”.

واضاف ان “طريقة تشكيل التحالفات بين الاحزاب غائبة عن المفوضية، اذ لاتوجد لديها خبرة بهذا المجال، وكذلك بالنسبة للاحزاب التي تروم المشاركة بالانتخابات فأنها لاتمتلك فكرة جدية للتفاوض مع الاحزاب الاخرى لتشكيل التحالفات”.

وبين ان “تلكؤ الاحزاب سيدفعهم الى تأجيل الانتخابات، فضلا عن ان ماتبقى من الدورة البرلمانية قصير جدا، اضافة الى ان قانون المحكمة الاتحادية لم يحسم بعد بسبب احتواءه على نصوص غير دستورية”.

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