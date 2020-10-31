نائب سابق يتهم الحلبوسي بسرقة 800 مليار دينار

المستقلة /- اتهم عضو مجلس النواب السابق علي الصجري رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بسرقة 800 مليون دينار من مبالغ إعمار الانبار.

وقال الصجري بتغريدة على تويتر، أن “‏العجي يتباهى امام اهلنا في الانبار بانه قائد حملة الاعمار، ولاننكر تبليط الشوارع وتنويرها والجزرات الوسطية وصبغ الارصفة”.

مستدركا “السؤال جميع هذه الاعمال لاتكلف اكثر من مائتان مليار بتنفيذ شركات كورية”. متسائلا “أين باقي الترليون دينار التي استلمتها المحافظة عام ٢٠١٩”.

وتابع” يعني ٨٠٠ مليار سرقات”.

قد يعجبك ايضا
اخبار

قصة علي الصجري مع القضاء العراقي … وثائق

اخر الاخبار

تأييد حبس مطربة مصرية عامين

اخر الاخبار

مجلس بغداد يرفع دعوى قضائية على الحلبوسي

اخبار

جلسة عاجلة للبرلمان العراقي لبحث مطالب المتظاهرين

التعليقات مغلقة.