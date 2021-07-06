مي عمر توجه رسالة إلى الشعب الأردني.. لهذا السبب

المستقلة/- منى شعلان/ أعربت الفنانة المصرية مي عمر عن سعادتها بزيارة الأردن، ووجهت الشكر للشعب الأردني علي حسن الاستقبال والمحبة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

حيث كتبت الفنانة المصرية، قائلة: “استمتعت جدا بزيارتي للأردن ووادي رم أو وادي القمر كما يقال عليه مكان كله طاقة إيجابية و راحه نفسيه و طبيعه خلابه”.

وأضافت مي عمر: “استمتعت بمشاهدة النجوم مع السما القريبة جدا من الأرض تحس إنك ممكن تلمس النجوم، من أجمل الأماكن اللي روحتها شكرا الأردن والشعب الأردني على حسن الاستقبال والمحبة”.

من ناحية أخرى شاركت الفنانة مي عمر فى مسلسل “نسل الأغراب” والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.

شارك في بطولة “نسل الأغراب” كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

 

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