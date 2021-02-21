ميناء جدة السعودي يستقبل أكبر سفينة حاويات في العالم..صور 

المستقلة/- أحمد عبدالله/ استقبل “ميناء جدة الإسلامي” السعودي على البحر الأحمر “جاك سعادة” أكبر سفينة حاويات في العالم تعمل على وقود الغاز المسال، المملوكة لشركة الشحن الفرنسية “سي إم إيه – سي جي إم”.

وأفاد الموقع الرسمي للهيئة العامة للموانئ السعودية، اليوم الأحد، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61 مترا، بطاقة استيعابية تبلغ 23 ألف حاوية نمطية؛ وكانت السفينة دخلت الخدمة، في سبتمبر الماضي.

وتعد السفينة تابعة للشركة الفرنسية للشحن ونقل الحاويات “سي إم إيه – سي جي إم”، التي تملك رابع أكبر خط ملاحي في العالم، وسميت السفينة على اسم مؤسس الشركة الراحل، رجل الأعمال الفرنسي من أصل لبناني، جاك سعادة.

وتأتي زيارة السفينة إلى ميناء “جدة الإسلامي” استمرارا للشراكة الاستراتيجية، التي عقدتها هيئة الموانئ السعودية مع الشركة الشركة الفرنسية، بهدف زيادة قوة ربط الموانئ السعودية بالموانئ العالمية.

وبهذه المناسبة، اعتبر رئيس الهيئة العامة للموانئ سعد الخلب، أن رسو هذه السفينة العملاقة بميناء جدة الإسلامي، يعد حدثا بارزا في تاريخ النقل البحري العالمي، ومؤشرا على مكانة وجاذبية الموانئ السعودية بشكل عام، وميناء جدة الإسلامي بشكل خاص، وذلك كونه أحد محاور الربط البحري بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.

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