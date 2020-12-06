ميلان يهزم سامبدوريا بثنائية ويبتعد بصدارة الدوري الإيطالي

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(المستقلة) تغلب ميلان على مضيفه سامبدوريا بثنائية مقابل هدف، مساء الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي.

وافتتح فرانك كيسي التسجيل لميلان في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف دون رد.

وأضاف سامو كاستييخو هدف ميلان الثاني في الدقيقة 77، فيما سجل ألين إيكدال هدف سامبدوريا الوحيد في الدقيقة 82.

بهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 26 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 5 نقاط عن غريمه إنتر ميلان في الوصافة.

في المقابل توقف رصيد سامبدوريا عند 11 نقطة في المركز الـ12.

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