ميلان يدعم صفوفه بنجم تورينو

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(المستقلة) أعلن نادي ميلان، تعاقده رسميا مع الفرنسي سواليهو ميتي، نجم وسط تورينو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر ميلان في بيان عبر موقعه الرسمي، أن ميتي انضم لصفوفه، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع خيار الشراء.

ومن المقرر أن يرتدي ميتي، القميص رقم 18 مع ميلان، فيما تشير تقارير صحفية إلى أن قيمة الصفقة، ستتراوح ما بين 8 و9 ملايين يورو.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي حاليا، برصيد 40 نقطة، يليه غريمه إنتر ميلان في المركز الثاني، بـ37 نقطة.

 

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