ميسي يكشف تفاصيل جديدة بخصوص مستقبله مع برشلونة

(المستقلة) كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، عن تفاصيل جديدة بخصوص مستقبله مع النادي الكتالوني.

وقال ميسي، خلال حواره لقناة “LaSexta” الإسبانية: “ليس لدي أي شيء واضح حول مستقبلي حتى نهاية العام، وسأنتظر لنهاية الموسم، وأركز على الحصول على الألقاب وليس أشياء أخرى”.

وأضاف: “أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يحبونني ويريدون مني الاستمرار في النادي، وأعلم أيضا أن آخرين ليسوا كذلك بعد ما حدث، وسأبقى للعيش في برشلونة وأريد أن أكون في النادي مرة أخرى بطريقة ما”.

وتابع: “قلت دائما إنني أرغب في خوض تجربة جديدة بالدوري الأمريكي، لكن هذا ليس الوقت المناسب، ولا أفكر كيف سينتهي الموسم، واليوم ليس من الجيد أن أقول ما سوف أفعله لأنني لا أعرف أيضا”.

وواصل: “لا أعرف إذا كنت سأرحل أم لا، ولكن إذا رحلت أود الرحيل بأفضل طريقة، وسأعود للعيش في المدينة والعمل في النادي بعد ذلك، وبرشلونة أكبر بكثير من أي لاعب، وآمل أن يأت الرئيس الجديد بعمل جيد”.

وأتم: “سأفعل شيئا متعلقا بكرة القدم، على الرغم من أنني لن أتجه للتدريب، حيث لا أرى نفسي مدربا، لكنني أرغب في أن أكون مديرا رياضيا وسأحضر اللاعبين الذين أريدهم”.