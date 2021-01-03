ميسي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإسباني

(المستقلة) حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، إنجازا تاريخيا في الدوري الإسباني.

وشارك ميسي أساسيا في مباراة برشلونة مع مضيفه ويسكا، مساء الأحد، في الجولة الـ17 من الليجا.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن هذه هي المباراة رقم 500 لميسي، بقميص برشلونة في الدوري الإسباني.

وأوضحت الشبكة أن ليو هو أول لاعب غير إسباني يصل إلى 500 مباراة في تاريخ هذه المسابقة.

جدير بالذكر أن ميسي صاحب الـ33 عاما سجل 451 هدفا وصنع 197 خلال 499 مباراة سابقة مع البارسا في الليجا.

وإجمالا شارك النجم الأرجنتيني في 794 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات (قبل لقاء ويسكا)، وسجل 644 هدفا وصنع 281.