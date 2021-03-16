ميسي يحقق رقما تاريخيا في الدوري الإسباني

المستقلة/- حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، رقما قياسيا تاريخيا خلال مواجهة هويسكا، مساء الإثنين، في الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وساهم ميسي في الفوز 4-1 على هويسكا، حيث سجل هدفين للبارسا.

وبمشاركة ميسي أساسيا، عادل رقم زميله السابق تشافي هيرنانديز، كأكثر لاعب مشاركة بقميص البارسا برصيد 767 مباراة.

وسجل ميسي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 13، ليصبح أول لاعب في التاريخ، يسجل 20 هدفا أو أكثر في الليجا خلال 13 موسما على التوالي.

يذكر أن ميسي صاحب الـ33 عاما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني خلال شهر فبراير/شباط الماضي، واستلم الجائزة قبيل انطلاق مباراة هويسكا.

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