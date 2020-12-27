ميسي يبدأ رحلة التعافي من إصابة مفاجأة

(المستقلة) بدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، رحلة التعافي من إصابة مفاجأة، لم يسبق الإعلان عنها.

ونشر نادي برشلونة بيانا مقتضبا عبر موقعه الرسمي، الأحد، قال فيه: “ليونيل ميسي يكمل علاج كاحله الأيمن، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للتدريبات بعد مباراة برشلونة ضد إيبار”.

ويلتقي برشلونة مع ضيفه إيبار، الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ16 من الدوري الإسباني، على ملعب “كامب نو”.

وقبل بيان برشلونة، لم يسبق أن أعلن البارسا أو حتى ذكرت أي تقارير صحفية مؤخرا تعرض ميسي لإصابة، كما أن النجم المخضرم يشارك بشكل طبيعي مع الفريق.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن رونالد كومان، مدرب برشلونة، وافق على تمديد إجازة ميسي التي يقضيها حاليا مع أسرته في الأرجنتين، وبهذا يعود ليو إلى إسبانيا مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

وتأتي إصابة ميسي المفاجأة ونبأ غيابه عن اللقاء المقبل لبرشلونة، بالتزامن مع الجدل الدائر حول استمراره مع النادي الكتالوني، حيث أن النجم المخضرم يحق له بشكل قانوني التفاوض مع ناد آخر بخصوص الانضمام إليه، ثم الرحيل له مجانا بنهاية الموسم الحالي، إذا لم يجدد عقده مع البارسا.

وشارك ميسي صاحب الـ33 عاما في 18 مباراة مع برشلونة بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5.