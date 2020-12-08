ميسي ورونالدو على رأس تشكيلتي برشلونة ويوفنتوس

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(المستقلة) جاء ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على رأس التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة ضيفه يوفنتوس، الذي يقوده كريستيانو رونالدو.

وأعلن رونالد كومان، مدرب برشلونة، عن تشكيل البارسا، الذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست – أراوخو – لينجليه – ألبا

خط الوسط: بيانيتش – دي يونج – ترينكاو – ميسي – بيدري 

خط الهجوم: جريزمان 

فيما أعلن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، عن تشكيل الضيوف، الذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: بوفون

خط الدفاع: دي ليخت – بونوتشي – دانيلو

خط الوسط: كوادرادو – وستون ماكيني – آرثر – رامسي – ساندرو

خط الهجوم: رونالدو – موراتا

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ميسي ورونالدو على رأس تشكيلتي برشلونة ويوفنتوس

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