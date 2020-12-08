ميسي ورونالدو على رأس تشكيلتي برشلونة ويوفنتوس

(المستقلة) جاء ليونيل ميسي، قائد برشلونة، على رأس التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة ضيفه يوفنتوس، الذي يقوده كريستيانو رونالدو.

وأعلن رونالد كومان، مدرب برشلونة، عن تشكيل البارسا، الذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ديست – أراوخو – لينجليه – ألبا

خط الوسط: بيانيتش – دي يونج – ترينكاو – ميسي – بيدري

خط الهجوم: جريزمان

فيما أعلن أندريا بيرلو، مدرب يوفنتوس، عن تشكيل الضيوف، الذي جاء كالتالي:

حارس المرمى: بوفون

خط الدفاع: دي ليخت – بونوتشي – دانيلو

خط الوسط: كوادرادو – وستون ماكيني – آرثر – رامسي – ساندرو

خط الهجوم: رونالدو – موراتا