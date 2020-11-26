ميزة لفيسبوك ماسنجر أكثر أمان من واتساب ..ما السبب ؟

المستقلة /- يعد تطبيق واتساب WhatsApp، هو أحد أكبر تطبيقات المراسلة في العالم، مع أكثر من 2 مليار مستخدم نشط شهريا، ومن أحد أكبر مزايا التطبيق هو حماية البيانات التي يوفرها، حيث يتباهي تطبيق المراسلة أن “الخصوصية والأمان جزءا من النظام الأساسي للتطبيق”.

ولكن يبدو أن ميزات الأمان بتطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger، قد تفوقت حاليا على تطبيق واتساب، حيث حصل كلا النظامين مؤخرا على ميزة مفيدة تسمى ” اختفاء الرسائل disappearing messages”.

– ميزة اختفاء الرسائل بواتساب:

وبحسب ما ذكره موقع “scotsman”، أطلقت الشركة المالكة لواتساب ميزة “اختفاء الرسائل”، في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تسمح لمستخدمي تطبيق التراسل بإرسال رسائل يتم حذفها تلقائيًا بعد سبعة أيام.

ومع ذلك، هناك عدد من الطرق التي يمكن للأشخاص من خلالها التغلب على تاريخ انتهاء صلاحية الميزة لمدة أسبوع فقط حيث ستنتهي صلاحية جميع الرسائل الجديدة بعد انقضاء المدة، حتي وأن لم يفتح المستخدم تطبيق واتساب في فترة السبعة أيام، وستظل رسائل التدمير الذاتي معروضة في الإشعارات حتى يتم فتح التطبيق.

وإذا تمت إعادة توجيه رسالة مختفية إلى دردشة مع إيقاف تشغيل خيار الرسالة المختفية، فلن تختفي الرسالة في الدردشة التي تمت إعادة توجيهها إليها، وإذا تم حفظ تلك الرسائل في النسخة الاحتياطية، سيتم حذف الرسائل المختفية عندما يستعيد المستخدم من نسخة احتياطية،

ولكن تتسم ميزة اختفاء الرسائل من واتساب ببعض العيوب:

1. أنه يمكن لأي شخص إعادة توجيه أو التقاط لقطة شاشة للرسالة المختفية وحفظها قبل أن تختفي.

2. عمل نسخة وحفظها من محتوى الرسالة المختفية قبل أن تختفي.

3. التقط صورة للرسالة المختفية بكاميرا جهاز آخر قبل أن تختفي.

ثانيا: ميزة اختفاء الرسائل بفيسبوك (وضع التلاشي vanish mode):

أعلن عملاق التواصل فيسبوك عن ميزة vanish mode، والتي تشبه واتساب ولكن مع عدد من التغييرات، حيث تختلف ميزة الرسائل السريعة المختفية Vanish Mode، عن خاصية اختفاء الرسائل بواتساب حيث تختفي الرسائل على تطبيق ماسنجر على الفور بمجرد أن يشاهدها الطرف الآخر، وسيتلقى المرسل إشعارًا إذا أخذ شخص ما لقطة شاشة للدردشة قبل أن تختفي.