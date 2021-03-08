ميجان تفضح القصر الملكي: رفضوا منح طفلي لقب أمير بسبب لون بشرته

المستقلة /- قالت ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، إن العائلة المالكة قررت عدم منح ابنها آرتشي لقب أمير، وكذلك عدم حصوله على الحصانة الملكية.

وأضافت ميجان في حوارها مع أوبرا وينفري أن العائلة الملكة أخبرتها أثناء حملها أن آرتشي لن يحصل على لقب أمير، وكذلك لن يحصل على الحماية الملكية.

وعن السبب وراء ذلك، قالت ميجان إنها تعتقد خوف العائلة الملكية في بريطانيا من عرق الطفل بسببها.

وذكرت أنه جرى الحديث داخل القصر الملكي البريطاني عن لون بشرته السمراء عند ولادته بسبب لون بشرة ميجان نفسها.

وأشارت إلى أن العائلة الملكية البريطانية لم ترغب في أن يحمل لقب أمير شخص مختلف عنهم في الشكل والملامح، رغم أن هذا الأمر قد يكون ميزة إضافية لهم.

وجاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته أوبرا وينفري مع ميجان ماركل والأمير هاري.

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