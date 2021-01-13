موقع يوتيوب يعلق قناة ترامب وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه

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المستقلة /-علّق موقع يوتيوب التابع لشركة غوغل، الثلاثاء، موقتا، قناة الرئيس دونالد ترامب، وحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.

وقال يوتيوب في بيان، إنه “في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ج. ترامب لانتهاكه سياساتنا”.

وأضاف البيان أن القناة الآن “ممنوعة موقتا من تحميل محتوى جديد +أقله+ لسبعة أيام”.

وأكدت منصة تشارك الفيديوهات أنها ستقوم “بتعطيل التعليقات لأجل غير مسمى” على قناة ترامب، لمخاوف متعلقة بالسلامة.

وتتضمن الصفحة الرئيسية لقناة الرئيس ترامب فيديو يعود إلى شهر، يشكك فيه ترامب بعملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، وحصل الفيديو على 5.8 مليون مشاهدة.

وكان موقع فيسبوك قد علق حسابي ترامب على منصته ومنصة انستغرام عقب قيام حشد من مناصريه باقتحام مبنى الكابيتول، ما عطل موقتا جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وذهب موقع تويتر أبعد من ذلك بإغلاق حساب ترامب وحرمانه من منصته المفضلة. وقبل ذلك، عمد الموقع إلى وضع إشارات تحذير على تغريدات ترامب المشككة بنتائج الانتخابات.

وحذفت الشركة أيضا أكثر من 70 ألفا من الحسابات المرتبطة بحركة “كيو أنون”، المؤيدة لنظرية المؤامرة التي تعتبر دونالد ترامب بطلا.

كما علقت خدمات أخرى مثل سنابتشات وتويتش حسابات الرئيس.

ويتابع 2.77 مليون مشترك حساب الرئيس على يوتيوب.

والثلاثاء دعت مجموعة ناشطين موقع يوتيوب للانضمام إلى منصات أخرى في وقف حسابات ترامب، مهددة بحملة لمقاطعة الإعلانات.

 

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