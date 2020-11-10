موعد اطلاق ايفون 12 برو ماكس و ايفون 12 ميني في العراق

المستقلة … كانت أعلنت شركة أبل الأمريكية الشهر الفائت / اكتوبر عن فئة هواتفها الجديدة للعام الحالي 2020 والتي بدات بـ ايفون 12 ميني و 12 و ايفون 12 برو و آخرهم ايفون 12 برو ماكس.

لكن في حدث الإطلاق الرسمي أعلنت الشركة ان موديل 12 ميني و ايفون 12 برو لن يتوفرا حتى منتصف نوفمبر الحالي، وهو ما تم تأكيده بإطلاق الهواتف الجديدة في العديد نن الأسواق العالمية منها العربية وخصوصا السوق العراقي.

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حيث من المتوقع ان تصل هواتف ايفون 12 ميني و ايفون 12 برو ماكس للسوق العراقي خلال هذا الاسبوع وتحديدا نهايته، فبحسب مصادر محلية لاحد وكلاء الهواتف الذكية في العراق فإن هاتف ايفون 12 برو ماكس و ايفون 12 ميني سيصل خلال هذا الاسبوع.

وهو ما يجعل الهاتف يكون جاهزاً للبيع في العراق وسيكون متوفراً من خلال وكلاء شركة أبل في العراق في بغداد والبصرة و شمال العراق.