مورينيو يهاجم التحكيم بعد الخسارة ضد توتنهام

المستقلة/- شن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هجوما لاذعا على التحكيم في المباراة التي خسرها فريقه أمام أرسنال (2-1) في ديربي شمال لندن، مساء الأحد، في قمة الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو لشبكة “سكاي سبورتس”: “لا يوجد حوارات للحكام عقب المباراة؟ هذا مؤلم، لعبنا بصورة سيئة للغاية في الشوط الأول، والخروج (1-1) لم يكن عادلا”.

واستكمل: “كنا فقيرين للغاية، ودافعنا بصورة سيئة، ولم يكن هناك حدة أو ضغط، وبعض اللاعبين الهامين كانوا مختفين، الأمر كان سيء حقا”.

وأضاف مورينيو: “في الشوط الثاني كانت لدينا مساحة للتطور وهو ما حدث، ومن ثم هناك سؤال من المستحيل الإجابة عليه لعدم تحدث الحكام”.

وتابع: “كانت المباراة تحت السيطرة في الشوط الثاني وبالتالي تعافينا، أجرينا التبديلات وحاولنا الفوز، ومن ثم أتت ركلة الجزاء، ومن بعدها البطاقة الصفراء الثانية للاميلا، وفي آخر 20 دقيقة كنا 10 لاعبين أمام 11”.

وواصل: “ما شاهدته من على مقاعد البدلاء هو شعور في المقام الأول، فأنا على بعد 40 إلى 50 مترا، يواجه الحكام وظيفة صعبة في بعض الأحيان، وبدوري لا أشتكي”.

وأكد: “لكن عندما شاهدت اللقطة كان الأمر مختلفا، وإذا كان هناك شخص لديه وجهة نظر مختلفة، فيتوجب أن يكون مشجعا كبيرا لأرسنال من أصحاب التذاكر الموسمية”.

وواصل: “إذا لم يقدم اللاعبون ما هو أفضل لعدم قدرتهم على فعل ذلك، فأنا مذنب مثلهم في الشوط الأول، ولكن الأمر الجيد أننا تطورنا في الشوط الثاني”.

وأتم: “اللاعبون شعروا بالإرهاق وكذلك المدربون وربما الحكام أيضا، وسجلي مع ركلات الجزاء مع مايكل أوليفر في تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، سيء الحظ للغاية”.