موانىء العراق : قريبا ستصل المطرقة العملاقة لميناء الفاو

المستقلة /- أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، وصول “المطرقة العملاقة” إلى ميناء الفاو قريباً.

وقال مسؤول العلاقات والإعلام في الموانئ بهاء إسماعيل في تصريح صحفى تابعته المستقلة اليوم الاثنين، “بعد توقيع العقود ووضع الحجر الأساس في ميناء الفاو من قبل رئيس الوزراء، باشرت الشركة الكورية أعمالها بالرغم من قيامها ببعض الأعمال قبل توقيع العقود، منها مسح المواقع من المخلفات الحربية”.

وأضاف، أنه “في الأيام القليلة المقبلة سوف تصل المطرقة العملاقة لميناء الفاو؛ لطرق الكتل الكونكريتية التي ستستخدم في إنشاء الهياكل الخاصة بالميناء”.

وأشار إلى أن “الشركة تتابع موضوع الخبراء الأجانب الذين قدمت أسماءهم الشركة الكورية من أجل تسهيل دخولهم، علماً أن هؤلاء الخبراء من جنسيات واختصاصات مختلفة”.