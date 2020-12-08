مواطن يحاول تفجير صراف آلي بأسطوانة غاز لسرقته – فيديو

المستقلة /- نشرت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي بتويتر ، تفاصيل مهمة أمنية أسفرت عن ضبط أحد المتهمين بمحاولة تفجير صراف وسرقته في حائل .

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة ، أحد الأشخاص وهو يضع جسماً غريباً مجهولاً أمام أحد الصرافات في حائل وعندما رأى سيارات قادمة نحوه فر هارباً .

وأوضحت الداخلية أنها تلقت بلاغاً من مواطن بشأن ملاحظته لأسطوانة غاز غير محكمة الغلق أمام جهاز للصرف الآلي ، وتمت مباشرة البلاغ من الجهات الأمنية التي طوقت الموقع تحسباً لانفجار الأسطوانة .

وتبين من التحقيقات أن الواقعة مرتبطة بمحاولة سرقة للصراف ، وتم تحديد هوية الجاني في العقد الثاني من العمر ، تم القبض عليه واتخاذ الاجراءات النظامية بحقه .