“مهزلة” أحمد السعدني ينسحب من “كله بالحب” بعد عرض أولى حلقاته

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان المصري أحمد السعدني انسحابه رسميًا من مسلسل “كله بالحب” بعد عرض أولى حلقات المسلسل اليوم.

وكتب السعدني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أُعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل المهزلة، وتقدمي بشكوى رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الإنتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكًا بكافة حقوقي المادية وآسف للإزعاج مرة أخرى ورمضان كريم.

وسبق، وكشف السعدني خلافًا قائمًا بينه وبين شركة إنتاج مسلسل “كله بالحب” بسبب تصميم البوسترات، الذي أشار إلى أنها من تصميم إحدى ممثلات المسلسل وليس شخصًا محترفًا، وذلك عبر حسابه الشخصي على “فيس بوك”.

قال فيه: الحقيقة انا عمري ما عملت مشكله في شغلي و عمري ما اختلفت مع زمايلي إنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه ٢٤ ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض و الواحد ساكت و بيعدي بلاوي عشان الزنقة و الظروف.

وتابع:” انا متربي في ستوديوهات كبرنا انا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم ابناء الفنانين وكأنها شتيمة على احترام مهنتنا مواعيدنا و مذاكرتنا و تحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد للاسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي على اساسه وافقت اشتغل و كان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم “.

وأضاف السعدني:”والحقيقه اول مره اشوف تصميم دعايه عمل فني من أفيشات و برومو بتعمله زميله في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج الحقيقه انا ضهري في الحيط اكمل و اقبل بالعبث ده عشان باقي الزملاء الفنانين و الفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب و الا اقعد في بيتنا و اكتفي باللي صورته و اطلب من النقابه تجيب لي حقوقي المادية و في كل الاحوال انا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزلة”.

ومسلسل “كله بالحب”بطولة الفنانة زينة وأحمد السعدني وصابرين وريم البارودي، إنتاج “سكر موميديا” لإسلام مرسي ونجلاء رشدي وأحمد السمان، إخراج عصام عبد الحميد، مكياج علاء التونسي، وستايلست ياسمين رضا، ديكو محمد مصطفى، تأليف أحمد الشخيبى، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لإسلام المرسي ونجلاء رشدي.