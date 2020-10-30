من هو سعد الجبري الذى يتهم محمد بن سلمان بمحاولة اغتياله ؟

من هو سعد الجبري الذى يتهم محمد بن سلمان بمحاولة اغتياله ؟

المستقلة/منى شعلان/ أرسلت محكمة واشنطن مذكرة استدعاء إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، في الدعوى القضائية التي رفعها المستشار الأمني السعودي السابق سعد الجبري ضده ، متهمًا فيها الأمير بمحاولة اغتياله.

استدعاء محمد بن سلمان

وأرسلت المحكمة استدعائها إلى الأمير محمد بن سلمان، عبر تطبيق “واتسآب” ، كما وجهت مذكرات استدعاء أيضا إلى مؤسسة “مسك” الخيرية و12 أشخاص سعوديين مدعى عليهم بينهم بدر العساكر وسعود القحطاني وأحمد عسيري.

وقد هرب الجبري من السعودية إلى تركيا ثم إلى كندا قبيل ليلة اعتقال عدد من الأمراء والأثرياء ورجال الأعمال في فندق ريتز في الرياض عام 2017 ، وهو حاليا يعيش في تورونتو ، ولم توافق كندا على تسليمه للسلطات السعودية.

وقال مسؤولون سعوديون معنيون إنهم يحاولون تقديم الجبري للعدالة في إطار الحملة التي ينفذها الأمير محمد بن سلمان لمكافحة الفساد.

قضية فساد

وتقول السلطات السعودية إن الجبري متورط مع بعض أقاربه ومعاونيه، في قضية فساد كبرى بأكثر من 11 مليار دولار، كشفت التحقيقات الأمنية أنه ومعاونوه استولوا عليها من أموال الدولة.

وقد أدار الجبري صندوقا خاصا لوزارة الداخلية يستخدم للإنفاق الحكومي على جهود مكافحة الإرهاب، حيث تتبعت الصحيفة المكافآت التي كانت تمنح للجبري وآخرين، وفقا للوثائق التي راجعتها وكذلك المقابلات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين ومع المقربين من الجبري.

وخلال 17 عاما أشرف فيها على الصندوق، تدفق نحو 19.7 مليار دولار من خلاله، حيث يقول المحققون السعوديون إن 11 مليار دولار تم إنفاقها بشكل غير صحيح، بما في ذلك حسابات مصرفية خارجية يسيطر عليها الجبري وعائلته وشركاؤه.

وقالت بعض التقارير الإعلامية فى وقت سابق، إن الصدام بين الجبري ومحمد بن سلمان بدأ مع وفاة الملك عبد الله وتولي الملك سلمان العرش عام 2015، فما لبث أن أطلق محمد بن سلمان الذي كان يحتل منصب وزير الدفاع الحرب على اليمن تحت اسم “عاصفة الحزم”.

وعارض الجبري تورط السعودية في حرب اليمن لأنه كان يرى أنها مكلفة وغير مضمونة النتائج وهو الموقف الذي أثبتت الأيام صحته.

ويدعي الجبري أن ولي العهد السعودي أرسل فريقا لقتله والتخلص منه بسبب قربه من الأمير محمد بن نايف الذي حل محمد بن سلمان مكانه في ولاية العهد في 2017، ولأنه يعرف الكثير من المعلومات المهمة والحساسة.

من هو سعد الجبري؟

لم يكن سعد الجبري ضابط أمن أو عسكرباً من حيث التعليم أو التأهيل، فقد درس في جامعة أدنبرة هندسة الكمبيوتر تخصص ذكاء صناعي وحصل على شهادة الدكتوراه منها قبل أن يلتحق بوزارة الداخلية،وظل فيها لمدة أربعة عقود حيث ارتقى السلم الوظيفي ليتم منحه رتبة لواء وكان اليد اليمنى لوزير الداخلية وولي العهد السابق محمد بن نايف.

وصفه مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بيروت بن هوبارد بأنه كان من أهم ضباط المخابرات في السعودية وخبير في مجال الذكاء الصناعي ولعب دورا محوريا في معركة المملكة ضد تنظيم القاعدة والتنسيق الامني مع اجهزة المخابرات الغربية.

وحسب مسؤولين أمريكيين لعب الجبري دورا أساسيا في العديد من الملفات الأمنية الحساسة في المنطقة من بينها محاربة القاعدة وحماية منشآت النفط السعودية وكان على تواصل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول العراق وسوريا وإيران واليمن.

اتهامات سعد الجبري لسلمان

ونشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية صورًا لوثائق أصدرتها محكمة أمريكية في العاصمة واشنطن، لاستدعاء الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية، و13 آخرين، وذلك في الدعوى القضائية الذى رفعها سعد الجبري، ضابط الاستخبارات السعودي السابق.

وقال الجبري في الدعوى، إن ابن سلمان أرسل فرقة اغتيال إلى كندا، لمحاولة اغتياله في عام 2018، بعد أيام على مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول، فيما قالت صحيفة “غلوب آن ميل” الكندية، إن الجبري تلقى تهديدًا جديدًا في مقر إقامته، بعد تقديمه الدعوى القضائية.

وأوضحت الصحيفة، أن أجهزة الأمن الكندية أُبلغت بمحاولة اعتداء جديد على سعد الجبري المقيم بمكان متكتم عليه بمنطقة تورونتو، لافتة إلى أنه جرى تشديد الحراسة بعد تلقيه التهديد الجديد.

ولفتت الصحيفة، إلى أن مصدر معلوماتها شخص مطلع على القضية، لكنه لم يُعطِ تفاصيل إضافية حول التهديد الأخير المزعوم الذي وجهه عملاء سعوديون، لافتة إلى وصول عناصر من شرطة الخيالة الملكية الكندية مسلحين بشكل جيد إلى مكان إقامة الجبري لحراسته، إضافة إلى حراس شخصيين.

ويشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها مسؤول كبير سابق دعوى ضد ولي العهد ، وأقيمت الدعوى على الأمير محمد و13 شخصا آخرين ذكرت أسماؤهم و11 شخصا لم تحدد هوياتهم، لمحاولة القتل خارج إطار القضاء، بموجب “قانون حماية ضحايا التعذيب”.