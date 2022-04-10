من (دوج أبو عليوي ) إلى (الجالجر) رحلة في عالم أسماء السيارات

عبدالكريم إبراهيم

يحاول وحيد حميدي من أهالي الاعظمية قدر الإمكان إعطاء اهتمام كبير لسيارته (الفورد موديل 1961) بعد أن عجز عن الحصول على قطع غيار أصلية لها ” المتانة والعمر الطويل هو ما يميز السيارات القديمة ولكن تبقى الأدوات الإحتياطية هي المشكلة ” ويضيف حميدي” طريقة الترهيم قد تكون دواءاً ناجعاً في أدوات المحرك،ولكن يبقى البدن هو المشكلة ” ويذكر انه لجأ إلى محلات الشيخ عمر وأسطواتها في سبيل إعادة جزء من (جاملغ) الذي تضرر بالكامل واستطاع احد الحرفيين من تصنيع نسخة طبق الأصل.

الملاحظ في العراق أن أهله يبدعون في أطلاق  أسماء على السيارات بما يشابه شكلها الخارجي،  بعضها يحمل الطرافة مع السياسة والفن كما يقول علي نصير اللامي صاحب معرض للسيارات في منطقة النهضة ” هناك مقاربة بين الشكل والاسم المحلي للسيارة مثلاً بعضهم يطلق على بعض السيارات أسماء الحيوانات كالبطة والجحشة وعكركة و البعيرة والفراشة ورأس الثور، في حين اقترن قسم اخر بأسماء المشاهير من فنانين وسياسيين مثل ليلى علوي ومونيكا واوباما حتى بعض الأمراض مثل الانفلونزا الخنازير”.

أبدع الحرفيون العراقيون في تحوير بعض السيارات من خلال إضافة لمسة محلية لها كما يقول الميكانيكي سعد علوان في الحي الصناعي في كسرة وعطش ” عمد الفنيون العراقيون إلى تحوير بعض السيارات ومازجتها بالأصل فهناك (دك النجف) حيث استطاع الأسطوات في هذه المدينة من تغير هيكل سيارات الفالفو وإعادتها بصورة جديدة، وهكذا الحال إلى (دوج ابوعليوي) هي سيارة يكون هيكلها من الخشب مازال يعمل بعضها في مدينة البصرة حتى الآن”.

تقاطرت على السوق العراقية أنواع من السيارات ذات مناشئ عديدة، ولكن بعضها اخذ شهرة واسعة بسبب ملائمة الظروف الجوية والقدرة على تصلحها. الباحث في التراث الشعبي عبدالكريم المنشد يوجز بعض دول المصدرة للعراق” تلعب العلاقات السياسية دوراً كبيراً في استيراد السيارات، ففي العهد الملكي السيارات الانكليزية والأمريكية ثم ألمانية هي السائدة ثم تلتها دول المعسكر الاشتراكي بعد ثورة تموز سنة 1958، وفي سبعينيات القرن الماضي دخلت السيارات الفرنسية  واليابانية والأخيرة راجت بصورة كبيرة نتيجة ملائمة الظروف المناخية للعراق لاسيما حرارة الجو” ويضيف المنشد “ودخل على الخط دول كالبرازيل وكوريا ماليزيا وأخيراً الصين وإيران، واعتقد أن السيارات الكورية اثبت قدرة على النجاح مقارنة بقية السيارات الأخرى “.

للسيارات حصتها في الأغاني العراقية لأنها تقرب وتبعد الأحبة كما يقول السيد هادي نجم الدين ” أتذكر أغنية للراحلة زهور حسين تقول فيها (بأم القمارة أريد للبغداد ،بأهل العمارة، شورطج ياروح) وأم القمارة هذه نوع سيارات الفالفو الخشبية التي كانت تقسم إلى خانات، واحد للراكب، وأخرى للحيوانات، والقمارة للمحاصيل الزراعية، واعتقد أني ذات مرة سمعت أغنية تقول (بطة راكبة بالبطة) ليتبين لي أن البطة  سيارة من نوع تويوتا اليابانية”. ويؤكد نجم الدين انه بسبب عدم تعبيد الطرق كانت الرحلة بين المحافظات تطول، لاسيما في موسم الأمطار حيث تنحرف السيارات عن الطرق الرئيسية.

بعض السيارات تحول إلى وسيلة للمباهاة وانتفى دورها كوسيلة نقل وخدمة العائلة والرزق، كما تقول المعلمة حمدية سرحان” يسعى البعض إلى اقتناء احدث السيارات ليس رغبة في سيارة أن يقضي بها  أعماله، بل وسيلة للمفاخرة والثراء لدرجة أن بعضهم يسكن في بيت تجاوز لديه جكسارا أو برادو أو جالجر وغيرها من السيارات الحديثة، مفارقة غريبة لا يمكن تفسيرها سوى من باب التفاخر والمباهاة “.

عالم السيارات في العراق كل يوم يودع طرازاً ويستقبل أخرى في حركة أساسها حرية الاستيراد وكثيرة الشركات المصنعة مع وجود رغبة في اقتناء كل ما يلفت إليه الأنظار،وشد الانتباه بعدما كانت السيارات في السباق تعلق فيها مجموعة من موانع الحسد.

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