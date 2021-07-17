“من داخل العمليات” رسالة مؤثرة من أحمد العوضي لزوجته ياسمين عبد العزيز

المستقلة/- منى شعلان/ أعلن الفنان المصري أحمد العوضي أن زوجته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية، دون أن يحدد العملية التي تخضع لها، مناشدا الجمهور بالدعاء لها.

وكتب العوضي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : ”الرجاء الدعاء بظهر الغيب لزوجتي وحبيبتي ياسمين.. هي في العمليات ومحتاجة دعواتكم.. اللهم إنك أنت الشافي المعافي بقدرتك على كل شيء.. اللهم ارفع عنها البلاء والوباء واشفيها وعافيها“.

وأضاف:” يمكن ببان قدامكم دايما قوي، لكن الحقيقه انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا، انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامه.

وتابع:” انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه ، بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه ، انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره، وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا.

واستكمل:” لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك ، قومي عشان انا بحبك، بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته ،اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ، اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي ، انا بحبك، واختتم:ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق ، هي دلوقتي محتاجه دعواتكم.