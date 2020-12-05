منى زكي تعتذر لأحمد حلمي لسبب غريب

المستقلة /-تحدثت الفنانة المصرية، منى زكي، عن مشوارها الفني، وذلك في ندوة أقيمت الجمعة، بمناسبة تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.

“اتاخدت غدر”

اعتبرت منى زكي ممازحة الجمهور أن تكريمها في مهرجان القاهرة “غدر”، وذلك لأنه ما زال لديها الكثير لكي تقدمه لجمهورها.

وقالت ضاحكة لمديرة الندوة، الإعلامية اللبنانية، ريا أبي راشد: “اتاخدت غدر في هذا التكريم، إذ يتعامل الكثيرين مع فكرة التكريم على أنه تتويج، ولا يزال لدي الكثير لكي أقدمه، ورغم السنوات الطويلة التي عملت بها في الفن لا يزال لدي شغف، ولا زلت أعشق الفن”.

وتابعت: “هذا التكريم يمنحني دفعة أكثر لتقديم أعمال كثيرة، وأنا في هذه المرحلة أود أن أعمل كثيرا، ولا أود تضييع أي وقت”.

ماذا قالت عن ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي وحنان ترك

قالت منى زكي رأيها في بعض فتيات جيلها، إذ ترى أن ياسمين عبد العزيز “لا يوجد أحد مثل روجها وشقاوتها وطلتها”. بينما أشارت إلى أن منة شلبي “موهبة فوق الوصف وغير عادية”.

وتابعت عن منة شلبي: “هي قمر شكلا وموضوعا، ولم تحصل حتى الآن على ما تستحقه كفرص وأدوار”.

أما الفنانة التونسية، هند صبري، فقالت منى زكي عنها أنها “مثقفة جدا”.

كما أشادت منى زكي في الندوة موهبة الفنان المعتزلة، حنان ترك، وأشارت إلى أنها “كاريزما وموهبة غير عادية”.

كيف تتعامل مع ابنتها “لي لي”

اعترفت منى زكي في ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أنها أحيانا تتعصب على ابنتها الكبرى “لي لي”، لكنها سرعان ما تعود إلى طبيعتها وتتعجب من نفسها، كما اكدت أنها ترفض تماما سياسة العقاب بالضرب.

عادات ما قبل التصوير

ردا على سؤال بشأن العادات التي تمارسها قبل تصوير أي عمل فني، كشفت منى زكي أنها تضع بخور وتستمع للموسيقى وتقرأ السيناريو وتذاكر الدور جيدا.

كما أفصحت أنها تعاني من مشكلة، وهي أنها لا تستطيع أن تتحدث بالسيناريو كما هو مكتوب بالضبط، لكن كل المخرجين يتفهموا ذلك ويساعدوها دائما.

أحبت التمثيل بعد ذلك الفيلم

قالت منى زكي إنها أحبت فن التمثيل بعد مشاهدتها للفيلم الكوميدي الرومانسي، “الزوجة 13″، من بطولة شادية ورشدي أباظة، وعرض في ستينيات القرن الماضي، وكانت أنها تتمنى وقتها أن تعيش تلك اللحظات التي تستمتع بها أمام الشاشة.

محمد صبحي

تذكرت منى زكي في ندوة تكريمها عندما شاركت في بداياتها الفنية بتجارب أداء كان ينظمها الفنان، محمد صبحي، وعندما صعدت على المسرح كتشف صبحي أنها لم تحضر شيء وطلب منها منها الذهاب، وكان ردها عليه وقتها أنها حضرت لكي تراه فقط، فأصر على حفظها للمشهد وهو ما فعلته ونجحت فيه بالفعل.

اعتذار لأحمد حلمي

اعتذرت منى زكي في بداية ندوة تكريمها لزوجها الفنان أحمد حلمي، وكذلك لرئيس المهرجان، محمد حفظي لنسيانها توجيه الشكر لهما خلال كلمة تكريمها في حفل الافتتاح.

وكان حاضرا لندوة تكريم منى زكي عدد من أصدقائها الفنانين، ومن بينهم السيناريست تامر حبيب، وبسنت شوقي، وسلوى محمد على، كريم قاسم، ورئيس المهرجان محمد حفظي.

وكانت منى زكي نالت تكريما يحمل اسم الفنانة الراحلة، فاتن حمامة، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42، الأربعاء الماضي.

واصطحب الفنان المصري أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، ابنتهما الكبرى “لي لي” في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، في أول ظهور جماهيري لها.

وأقيم، مساء الأربعاء، حفل افتتاح الدورة الـ 42 من ​مهرجان القاهرة السينمائي​ في دار الأوبرا المصرية، وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور، وبدأ الحفل بالسلام الجمهوري، وبعدها قدم الممثل أشرف عبد الباقي فقرة تمثيلية بعنوان “السينما لو وقفت هنشتغل إيه”، ليبدأ في اختيار أعمال بديلة لمن يعمل بالسينما.

ويعرض لمنى زكي حاليا في دور العرض السينمائية أحدث أفلامها “الصندوق الأسود”، الذي يشاركها بطولته محمد فراج ومصطفى خاطر، وتلعب في أحداثه دور “ياسمين”، التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيء مهم، فتحاول الفرار منهما ولكن بلا جدوى.

وتعود منى زكي بفيلم “الصندوق الأسود” إلى شاشة السينما بعد غياب 4 سنوات، منذ بطولتها فيلم “من 30 سنة” مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي.