منتخب مصر يودع أولمبياد طوكيو

المستقلة/- ودع منتخب مصر منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بخسارته أمام نظيره البرازيلي حامل اللقب بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن الدور ربع النهائي.

ويدين المنتخب البرازيلي بالفضل في الفوز لنجمه ماتيوس كونيا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء.

وكان المنتخب المصري يأمل بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ أولمبياد طوكيو بالذات عام 1964 عندما حل رابعا على غرار أولمبياد أمستردام 1928، في أفضل نتيجتين له.

وسيواجه المنتخب البرازيلي في المربع الذهبي نظيره المكسيكي، وفي نصف النهائي الثاني سيلتقي المنتخبان الإسباني والياباني.