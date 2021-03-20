منتخب مصر يعلن موقفه من المشاركة في كأس العرب

المستقلة/- أصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، موافقتها على مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب، التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري على ملاعب مونديال 2022.

ويشارك في البطولة 22 منتخبا وهم: “مصر، تونس، الجزائر، جيبوتي، المغرب، ليبيا، جزر القمر، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، موريتانيا، العراق، البحرين، الأردن، الكويت، لبنان، السودان، سوريا، اليمن والإمارات”.

وبحسب النظام المعلن من البطولة التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا رسميا، تم تصفية الفرق إلى 16 فريقا ثم تقسيمهم إلى 4 مجموعات، حيث تقام المسابقة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون أول المقبل.

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