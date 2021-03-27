منتخب قطر يواصل التألق في تصفيات أوروبا

المستقلة/- واصل منتخب قطر تألقه خلال مشاركته الاستثنائية في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

وكان اتفاقا جرى بين الاتحادين الأوروبي (يويفا) والقطري لكرة القدم بمشاركة العنابي في التصفيات الأوروبية بشكل ودي من خلال المجموعة الأولى في التصفيات، على عدم احتساب نتائج المباريات التي يخوضها أمام أي من فرق المجموعة التي تضم البرتغال وصربيا وأيرلندا وأذربيجان.

وفاز منتخب قطر على نظيره منتخب أذربيجان، بنتيجة (2-1)، مساء اليوم السبت، على ملعب ناجيردي بالمجر، وذلك خلال المشاركة الودية للعنابي بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقدم منتخب أذربيجان بهدف سجله راميل شيداييف في الدقيقة (15) من ركلة جزاء، وتعادل المنتخب القطري بهدف حسين الهيدوس في الدقيقة (55) من ركلة جزاء، ثم أضاف الهيدوس الهدف الثاني في الدقيقة (58).

ويأتي فوز قطر على أذربيجان بعد تغلب العنابي على لوكسمبورج في المباراة الماضية بهدف دون مقابل.

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