منتخب قطر يغير ملعبه في تصفيات أوروبا للمونديال

المستقلة/- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن اختيار ملعب ناجيردي ستاديون، بمدينة دبرتسن المجرية، ليكون ملعب منتخب قطر في أول 3 مباريات له بالتصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022.

ويأتي اختيار هذا الملعب الجديد ليكون بديلا لملعب جينيرالي أرينا النمساوي الذي اختاره العنابي في وقت سابق.

وجاء التغيير بسبب الإجراءات الصارمة للتنقل بين الدول الأوروبية، الأمر الذي حتم على منتخب قطر إجراء تغييرات، على ملاعب المباريات، بعد الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” والاتحادات الأعضاء.

وتم أيضا الاتفاق على أن يقام لقاء أيرلندا، الثالث في التصفيات، على نفس الملعب، على أن يكون منتخب قطر هو المستضيف.

وسيلتقي العنابي مع لوكسمبورج، يوم 24 مارس/آذار الجاري، ثم مع أذربيجان يوم 27، قبل مواجهة أيرلندا يوم 30 مارس.

ويشارك منتخب قطر في التصفيات الأوروبية للمونديال بشكل شرفي، لتحضير منتخب الدولة المضيفة قبل المشاركة في البطولة.

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