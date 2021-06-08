منتخب العراق يفقد خدمات زيدان في البطولة العربية للشباب

المستقلة/- لن يتمكن لاعب رديف مانشستر يونايتد، زيدان إقبال، من الالتحاق بصفوف منتخب العراق للشباب للمشاركة في البطولة العربية في مصر.

إقبال كان قد نجح في إقناع ناديه بالانضمام لصفوف منتخب الشباب العراقي في البطولة العربية، لكن لسوء الحظ فإن مصر كانت من ضمن البلدان الموضوعة على قائمة البلدان التي يمنع السفر إليها من بريطانيا.

ولن يكون إقبال الغائب الوحيد من بين المحترفين الذين تم توجيه الدعوة إليهم، حيث امتنع نادي فيكتوريا كولن الألماني عن إرسال اللاعب يوسف أمين دون توضيح أسباب.

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