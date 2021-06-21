منتخب العراق يسقط أمام جزر القمر في كأس العرب

المستقلة/- سقط منتخب العراق أمام جزر القمر بنتيجة 4-3 بالقاهرة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب المقامة حاليا في مصر.

تقدم منتخب العراق بهدف نصر سلام ثم أضاف قاسم عبد الرازق الهدف الثاني ولكن منتخب جزر القمر انتفض وسجل ثنائية قبل نهاية الشوط الأول عن طريق اسمن إدريس ومحمود عادل.

وسجل فهد ياسين الهدف الثالث لمنتخب جزر القمر ثم أحرز محمود عادل الهدف الثاني له والرابع لمنتخب جزر القمر ولكن منتخب العراق حاول العودة للمباراة بهدف سجله عبد القادر جميل.

واحتل منتخب جزر القمر بهذا الفوز المركز الثاني خلف السنغال التي حققت فوزا عريضا على لبنان في وقت سابق هذا اليوم بنتيجة 5-1، ثم يحتل منتخب العراق المركز الثالث وخلفه لبنان.