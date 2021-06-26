منتخب إيطاليا يحقق أرقاما تاريخية

المستقلة/- حقق منتخب إيطاليا فوزا صعبا على النمسا، بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي في إطار مواجهات دور الـ16 من يورو 2020.

وقالت شبكة “أوبتا” للإحصائيات، إن 3 لاعبين شاركوا من على مقاعد البدلاء تمكنوا من التسجيل في الأشواط الإضافية لأول مرة في التاريخ سواء ببطولة اليورو أو كأس العالم، بعدما سجل الثلاثي كييزا وبيسينا وكالادزيتش.

وأضافت أن منتخب إيطاليا سجل رقم قياسي وغير مسبوق، بعدما حقق الفوز الـ 12 على التوالي، متخطية بذلك الرقم القياسي الذي سجله المنتخب في 2019 بـ11 فوز تحت قيادة روبرتو مانشيني أيضا.

فيما أوضحت شبكة “سكواكا” أن إيطاليا حققت رقم تاريخي أيضا بأطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، بـ 31 مباراة دون هزيمة.

وأكدت أنه خلال تلك المباريات، فاز الأزوري بـ 26 مباراة بينما تعادل في 5، وسجل الأزوري 83 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة بينما استقبلت شباكهم 8 أهداف.

وتابعت “سكواكا” أنه منذ عام 2000، نجح منتخب إيطاليا في الوصول إلى الدور ربع النهائي في 5 من آخر 6 شارك فيها في بطولة اليورو.