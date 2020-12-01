“مكالمة غريبة وحقيبة بها أموال”.. حمو بيكا يكشف سر زواجه

المستقلة/ منى شعلان/ نفى مطرب المهرجانات المصرى حمو بيكا، ما يتردد من شائعات حول حصوله على أرباح مرتفعة من “يوتيوب”، مؤكداً إن الأرقام المعلنة مبالغ فيها، موضحًا أنه كان يحصل على 9 آلاف دولار في بداية مشواره عبر هذا الموقع، إلا إنها انخفضت الآن إلى ألفي دولار فقط، في ظل التزاحم الكبير من المطربين والفيديوهات.

وذكر بيكا، خلال لقائه خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد ببرنامجها “صبايا الخير” والمذاع على قناة النهار ، إنه كان يعمل نجار مسلح قبل أن يصبح مطربًا معروفًا، ويحبه الجمهور، مؤكدًا أنه عمل في كثير من الحرف قبل الدخول عالم الفن.

وأشار إلى أن والده هو صاحب فكرة الدخول إلى مجال الفن، بعد أن اقترح عليه غناء أغنية شعبية، مؤكدًا أنه لم يهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وكشف بيكا، تفاصيل الأيام الأخيرة قبل زواجه الذي تم قبل ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن هناك شخصًا مجهولًا ساعده في مصروفات الزواج ولم يعرفه حتى الآن.

وقال “بيكا” : “قبل جوازي لقيت رقم غريب بيتصل بيا، وباعتلي لوكيشن وروحت المكان في التجمع الخامس، ولقيت ناس كويسة مستنياني وقعدوا يهزروا معايا ولقيتهم بيدوني شنطة فيها 300 ألف جنيه، وخدتهم ومشيت ومعرفش مين الناس دول والله، وروحت خلصت شقتي وشطبتها وده عشان ربنا بيحبني”.

وأكد مطرب المهرجانات الشهير، أنه تزوج منذ ثلاثة أشهر، وينتظر من الله أن يرزقه بطفل أو طفلة: “اللي يجيبه ربنا كويس، سواء كانت بنت أو ولد هسميهم بيكا”.

كما شدد على رفضه فكرة الزواج من راقصة ، على الرغم من أنه مغني موضحًا أن الراقصة فنانة ولها فنها لكن لن يقبل الزواج منها ، لافتا إلى أنه رجل شرقي ويغار على زوجته بشكل كبير.

أطلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد، لأول مرة على جمهورها، أمس الاثنين، عبر برنامج “صبايا الخير”المذاع على قناة النهار ، عقب توقف دام لعامين.