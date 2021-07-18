مقتل الفنان هيثم درباش إثر سقوط قذيفة في بنغازي

المستقلة/- منى شعلان/ توفى منذ قليل، الفنان الليبي هيثم درباش، متأثرا بجراحه، إثر سقوط قذيفة قرب مصرف الوحدة بمنطقة الليثي، بمدينة بنغازي.

كانت صحف ليبية قالت إن “الفنان هيثم درباش نقل جثمانه إلى المستشفى”، مشيرة إلى أن “شقيق الفنان هيثم درباش، أصيب بجروح ونقل إلى مستشفى 1200 ببنغازي”.

والفنان هيثم درباش من مواليد 1980، وابن عائلة فنية، والده الفنان والمخرج ابريك درباش، وسبق وتشاركا على خشبة المسرح في عدة أعمال فنية مسرحية.

وقدم درباش العديد من الأعمال سواء للمسرح أو التليفزيون وأكثر من 30 عملا مسرحيّا و9 أعمال مرئية و10 أعمال مسموعة أغلبها كوميدية.

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