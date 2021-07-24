مقتل إمام مسجد أثناء إمامته للمصلين بالجزائر

Algerian worshippers perform the Friday prayers at a mosque in the capital Algiers on November 6, 2020, after authorities allowed the reopening of mosques with a capacity of 1000 people, that were shut down in a bid to slow the spread of the novel coronavirus. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصدرت مديرية الشؤون الدينية لولاية تيزي وزو، في الجزائر، بيانا توضيحيا بشأن مقتل إمام متطوع بمسجد طارق بن زياد الواقع ببلدية مكيرة.

وبحسب ما جاء في البيان “فإن المغدور، بلال حمودي، تعرض لعملية القتل أثناء إمامته عصرا للمصلين، ومنفذ الجريمة مختل عقليا”.

وأضاف البيان أن “المعتدي تم إيداعه مستشفى الأمراض العقلية عدة مرات، حسب شهادة المواطنين ورواد المسجد، والآن هو في قبضة مصالح الدرك التي باشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة”.

يذكر أن القتيل متحصل على رخصة تطوع من مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، ومتخرج من كلية العلوم الإسلامية بالخروبة بالعاصمة الجزائر.

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