مغردون إماراتيون يهاجمون أصالة والسبب إسرائيل وإليسا

المستقلة / منى شعلان/ تصدر هاشتاغ بعنوان #استبعدوا_أصالة ، قائمة أكثر الوسوم رواجًا على موقع التدوينات القصيرة تويتر بالإمارات ، خلال الساعات القليلة الماضية ، بعد إعلان الشاعر الإماراتي أنور المشيري ، أنه يعمل على كتابة أوبريت الخمسين عام ، احتفالًا بعيد الإتحاد ​الإماراتي ، و يجمع نخبة من فناني الوطن العربي بينهم حسين الجسمي، ماجد المهندس، راشد الماجد، نوال الكويتية، عزيزة جلال، عبدالمجيد عبدالله، أصالة نصري وفنانين آخرين.

وتعرضت الفنانة أصالة إلى موجه من الانتقادات من قبل الإماراتيين، لمشاركتها في أوبريت وطني إماراتي، مطالبين إستبدالها بالنجم الإماراتية أحلام.

ويأتي اعتراض الإماراتيين ، على الفنانة السورية أصالة ، بسبب إعجابها بمنشور للفنانة اللبنانية إليسا ، منذ شهر هاجمت خلاله الدول التي وافقت على التطبيع مع إسرائيل ،حيث جاءت بعد اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل، لذا اعتبر الإمارتيين إعجاب أصالة بتلك التغريدة ضد التطبيع الإمارتي-الإسرائيلي، متهمينها بالإساءة للإمارات.

وكانت إليسا قالت بتغريدتها، عبر موقع التغريدات “تويتر”، : “فلسطين بقلبي وحلمي أزورها وبوس تراب القدس، بس اللي بتمناه أنه ما حدا يزايد على لبنان بالتحديد بها الموضوع، خاصة أنه هو أكتر بلد دفع للقضية ودافع عنها، وخاصة إذا من ناس عم يتآمروا عالشعب الفلسطيني أو عايشين ببلدان عاملة سلام مع إسرائيل”.

وفى محاولة منها لاحتواء الموقف كتبت أصالة تغريدة لها خلال الفترة الماضية ، أظهرت من خلالها حبها للإمارات ، قائلة: “بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجة الخليجيّة كانت (أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم.. وأصبح في حياتي لهذه الّلهجة اهتمام بالغ وشغف.. ولا أنسى أوّل نجاح ولا أنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات”.