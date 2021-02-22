مع رفع الحظر.. زحامات خانقة في بغداد

المستقلة /- شهدت العاصمة بغداد، اليوم الإثنين، اختناقات مرورية وزحامات في بعض الشوارع وعقد التقاطعات والجسور، بالتزامن مع فك حظر التجوال الوقائي في العاصمة وباقي المحافظات.

وأظهرت صور نشرها مواطنون على مواقع التواصل الاختناقات مرورية في المدخل الجنوبي للعاصمة بغداد من جهة مجمع بسماية.

وشهد تقاطع جامعه بغداد، انسابية في الحركة، فيما شهد جسر الشعب إغلاقاً باتجاه تقاطع الشعب بسبب أعمال صيانة.

وشهد طريق جسر سريع الشعلة في مسار تاجي – بغداد، زخماً مروريا عند مرابطة أمنية على الطريق.

 

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