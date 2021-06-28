مصطفى قمر فى مرمى الانتقادات بسبب فيديو الصلاة مع ابنته

المستقلة/- منى شعلان/ تعرض الفنان المصري مصطفى قمر، للعديد من الانتقادات خلال الساعات الماضية بسبب تصوير مقطع فيديو خلال تأديته الصلاة وبجواره ابنته “جودي” التي لفت إلى أنه صورها دون أن تنتبه لعرضه على تطبيق ”تيك توك“.

ونشر مصطفى، صورة برفقة ابنته عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلق قائلا: “حاولت أصورها وهي بتصلي جنبي من غير ما تحس بس ولا الهوى، مضيفاً: “لئيمة أروبة وشافت الكاميرا، ادخلوا على التيك توك صورت جزء برضه بس بتداري وشها، أمال مش بتتكسفي ليه يا چودي لما بتغني”.

لتنهال عليه التعليقات اللاذعة لارتدائه نظارة شمس أثناء الصلاة، واتهمه البعض بعدم احترام قدسية الصلاة، فيما طالبه عدد من جمهوره بمسح الصورة وعدم استخدام الصلاة في الفيديوهات التي ينشرها على ”تيك توك“، وبالفعل نفذ مصطفى طلب الجمهور.

جدير بالذكر آخر أعمال مصطفى قمر، مسلسل “فارس بلا جواز”، وشاركه البطولة كلا من طارق عبد العزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام، ومجموعة من ضيوف الشرف.