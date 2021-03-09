مصر..35 مليار جنيه زيادة في ودائع العملاء بالبنوك

المستقلة/-ارتفعت ودائع العملاء بالجهاز المصرفي المصري، بنهاية شهر أكتوبر 2020، بنحو 35.464 مليار جنيه، لتسجل 5.088 تريليون جنيه مقابل 5.053 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن الودائع الحكومية تراجعت بقيمة 11.3 مليار جنيه، لتبلغ 874.2 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 885.44 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2020.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم، إن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 756.18 مليار جنيه، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 108.96 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعا بنهاية أكتوبر لتبلغ 42.139 تريليون جنيه مقابل 4.167 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر السابق له.

وأشار المركزي المصري إلى زيادة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى نحو 3.56 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2020، من 3.514 تريليون بنهاية سبتمبر السابق له، كما سجلت الودائع بالعملات الأجنبية نحو 653.85 مليار جنيه مقابل 653.53 مليار جنيه في الشهر السابق له.