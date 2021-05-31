مصر.. وفاة نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية متأثرا بـ كورونا

المستقلة/-أحمدعبدالله/ توفي  صباح اليوم المستشار الدكتور مساعد عبدالعاطي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية،  متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكان عدد من أصدقاء المستشار نعوه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين وفاته نتيجة إصابته بفيروس كورونا ، فى حين لم تصدر النيابة الإدارية بيان  بشأن الوفاة.

وكان المستشار مساعد عبد العاطى قد حصل على درجة الدكتوراه فى القانون العام ويشغل منصب عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للقانون الدولى بجانب عمله نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية .

وكان للفقيد  آراء كثيرة  فى مدى قانونية السد الإثيوبى ، حيث ابدى تخوفه من السد ، مؤكدا فى كثير من لقاءاته التليفزيونية والصحفية ان إثيوبيا استغلت أحداث يناير لبناء السد، واصفا إياه بأنه مخالف للمعاهدات الدولية .

 

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