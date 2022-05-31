مصر ودول شرق المتوسط يستعدون لزيادة صادرات الغاز إلى أوروبا

المستقلة/-كشف وزير البترول المصري طارق الملا، عن خطط مشتركة مع دول شرق المتوسط لزيادة كميات الغاز المسال إلى أوروبا خلال السنوات المقبلة، مشيرًا في مقابلة مع “الشرق مع بلومبرج” على هامش منتدى دافوس أمس، إلى أن كميات الغاز المسال المصدرة من محطتي دمياط وإدكو بشمال دلتا مصر، تساهم في استكمال احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز.

وتوقع الملا بدء الحفر في حقل أفروديت القبرصي بنهاية العام، بناءً على ما تم إبلاغهم به، وبالتالي فإن خط الغاز الطبيعي بين البلدين لن يكون جاهزًا قبل العام 2025. وأكد أن مصر ستطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الغاز والنفط في النصف الثاني من العام الجاري.

ونقلت صحيفة “المال” عن مسؤول حكومي أن مصر تستهدف الوصول بحجم صادراتها من الغاز الطبيعي إلى ما بين 3.5 و4 ملايين طن بختام النصف الأول من العام الجاري، في ضوء زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من المشروعات الجديدة، وإعادة تشغيل محطتي الرسالة دمياط وإدكو. يذكر أن صادرات الغاز الطبيعي المصري بلغت قرابة 1.9 مليون طن خلال الربع الأول من 2022

تأتي تلك التحركات في الوقت الذي تعتزم إسرائيل طرح مناقصة جديدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في مياهها الاقتصادية، حسبما نقلت وكالة “بلومبرج” عن مسئولين في وزارة الطاقة الإسرائيلية، في ظل طلب دول الاتحاد الأوروبي على الوقود، حيث يسعى التكتل لتقليل اعتماده على روسيا.

ويأتي قرار طرح المناقصة مخالفًا لنية الوزارة المعلنة بتأجيل منح تراخيص جديدة هذا العام لصالح تركيز الجهود على الطاقة المتجددة.

وقال مسؤولون إنَّ الأحداث الجيوسياسية في العالم، وأزمة الطاقة العالمية التي تلت ذلك، غيّرت تمامًا حالة السوق، موضّحين تغيير السياسة.